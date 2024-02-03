Председатель комитета Сената Конгресса США поддержал продажу Индии БПЛА MQ-9B

Сделка представляет большое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов и их стратегических интересов, отметил Бен Кардин

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд) поддержал одобренную ранее Госдепартаментом продажу Индии беспилотников MQ-9B Sky Guardian Aircraft и других систем на $3,99 млрд. Об этом говорится в заявлении законодателя, распространенном его пресс-службой.

По словам Кардина, продажа беспилотников Индии представляет большое значение для национальной безопасности США и их стратегических интересов. При этом он отметил, что в беседах с представителями администрации президента США Джо Байдена выражал обеспокоенность тем, что сделка может состояться на фоне сорванного американскими спецслужбами сговора с целью убийства сикхского сепаратиста на территории США.

"В администрации меня заверили, что правительство Индии намерено тщательно расследовать эту ситуацию и в полной мере сотрудничает с Министерством юстиции США <...>", - подчеркнул Кардин. По его словам, партнерские отношения США и Индии "имеют ключевое значение для поддержания стабильности в Индо-Тихоокеанском" регионе. "Я поддерживаю укрепление наших двусторонних связей с Индией, пока это партнерство основывается на взаимном доверии и уважении", - подчеркнул он.

Федеральная прокуратура в штате Нью-Йорк в ноябре 2023 года сообщила, что предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к планированию убийства сикхского сепаратиста. Гупта был задержан в Чехии 30 июня прошлого года. По версии американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника. Его имя и должность не раскрываются. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон относится к этому делу "очень серьезно" и ждет результатов начатого властями Индии расследования.

В четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, сообщило, что Госдепартамент разрешил возможную продажу Индии беспилотников MQ-9B Sky Guardian Aircraft и других систем на $3,99 млрд. Администрация США уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.