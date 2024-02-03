СМИ: на востоке Сирии при атаках США убиты не менее 13 человек

Они были сторонниками проиранских группировок, уточняет телеканал Al Hadath

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек стали жертвами ударов американских ВВС по районам сосредоточения проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, в результате бомбардировок погибли как минимум 13 сторонников проиранских группировок. Ранее сообщалось о 10 убитых и примерно 20 раненых.

США нанесли четыре серии ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком.

ВВС США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

Как заявило Центральное командование ВС США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.