Полиция Аргентины вновь применила газ против протестующих

Манифестанты попытались выйти на дорожную часть

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Аргентинская полиция применила перцовый газ против участников антиправительственной акции протеста, попытавшихся выйти на дорогу, передает корреспондент ТАСС.

Манифестация против пакета реформ президента Хавьера Милея проходила спокойно, пока группа протестующих не попыталась выйти на дорожную часть. После применения газа участники акции протеста, в которой принимают участие более 100 человек, вернулись на тротуар.

Это уже третий день протестов перед зданием Конгресса в Буэнос-Айресе, где обсуждается законопроект с реформами, подготовленный правительством. В пятницу большинством голосов в Палате депутатов документ был одобрен в целом, на следующей неделе ожидается голосование по отдельным статьям. Затем он будет передан в Сенат.

Наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли 1 февраля. Полиция и жандармерия применила против манифестантов резиновые пули, перцовый газ, водомет и дубинки.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало около половины статей, в том числе касавшихся экономических реформ и ужесточения наказания для протестующих.