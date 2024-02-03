США считают, что последние удары по Ираку и Сирии были успешными

Всего вооруженные силы поразили более 85 целей на 7 объектах, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что нанесенные США в пятницу удары по иракской и сирийской территории были успешными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Министерство обороны США находится на ранних стадиях оценки причиненного ущерба, но мы считаем, что атаки были успешными. В данный момент мы не знаем, были ли убиты или ранены боевики и сколько именно", - сказал он на спецбрифинге для журналистов.

"Американские вооруженные силы поразили более 85 целей на 7 объектах, используемых иранским Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС - прим. ТАСС) и поддерживаемыми им вооруженными группировками", - сказал он. По словам Кирби, "3 [объекта] находятся в Ираке, 4 - в Сирии". Он отметил, что в ходе операции, длившейся порядка 30 минут, американская авиация применила "свыше 125 высокоточных управляемых боеприпасов".

Кирби пояснил, что удары были нанесены по командным центрам и пунктам управления, зданиям штабов, разведывательным центрам, складам ракет и беспилотников, а также центрам логистики и материально-технического обеспечения. "Эти цели были тщательно отобраны таким образом, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - заявил Кирби, отметив, что выбор целей "основывался на прямых неопровержимых свидетельствах того, что они были связаны с атаками на американских военнослужащих в регионе".

"Потерь среди самолетов [ВС] США нет. Президент был в курсе происходящего в течение всего дня", - отметил Кирби. По словам Кирби, "в операции приняло участие множество самолетов, включая стратегические бомбардировщики B-1, вылетевшие из Соединенных Штатов".

Кирби также сообщил, что США заблаговременно уведомили правительство Ирака о планах нанесения последних ударов.

"Мы проинформировали правительство Ирака до нанесения ударов", - сказал он.

Нападения на базы США

Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные нанесли удары с воздуха по объектам в Ираке и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС).

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.