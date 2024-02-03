Канада отказывала в экстрадиции военных преступников по политическим мотивам

Они либо имели иммиграционный статус в Канаде, либо уже были канадскими гражданами, следует из доклада историка Алти Родала

ОТТАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Канады в годы холодной войны отказывали в экстрадиции предполагаемых военных преступников в СССР и страны Восточной Европы, входившие в орбиту влияния Советского Союза, по политическим причинам. Об этом говорится в докладе историка Алти Родала, который в оцифрованном виде опубликован на ресурсах Библиотеки и архивов Канады. Доклад был подготовлен в 1980-х годах в рамках расследования об иммиграции нацистов в Канаду.

В нем отмечается, что, в частности, в 1960-х годах властям Канады стали поступать запросы на экстрадицию граждан, которых в том числе в СССР, Чехословакии и Югославии обвиняли в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны на территории этих государств. Однако эти люди имели либо иммиграционный статус в Канаде, либо уже были канадскими гражданами. "Это были вопросы политики и внутриполитических соображений. Выдача канадского гражданина восточноевропейского происхождения коммунистической стране и советскому правосудию не могла рассматриваться", - писал Родал. "Политический контекст, в котором формировался такой подход правительства [Канады], очевиден", - указал он.

Историк также сообщал, что с 1950-х годов Канада допустила приезд в страну в иммиграционных целях граждан Германии, в том числе служивших в различных военных подразделениях, так как стране требовалась квалифицированная рабочая сила. По словам Родала, канадские власти также недостаточно серьезно относились к проверке желающих приехать в Канаду, в результате чего в страну попадали в том числе военные преступники.

Нацист в парламенте

22 сентября 2023 года во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина"). Глава МИД Мелани Жоли призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата) парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

На фоне скандала общественность Канады потребовала опубликовать архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, тогда не была обнародована.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".