КНДР провела испытания новой зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

Они прошли 2 февраля

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. КНДР на этой неделе провела испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и осуществила запуск новой зенитной ракеты. Об этом объявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что испытание проводилось 2 февраля главным управлением ракетостроения КНДР и было направлено на резкое развитие технологий различных новых вооружений. ЦТАК подчеркивает, что испытания проводились в рамках регулярной деятельности управления ракетостроения и не имеют никакого отношения к ситуации в регионе. "Данные испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", - также подчеркивается в заявлении.

30 января КНДР провела учебный запуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2". Как сообщило ЦТАК, 28 января под руководством лидера страны Ким Чен Ына был проведен успешный испытательный пуск двух новых крылатых ракет подводных лодок "Пульхвасаль-3-31".