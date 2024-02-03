СМИ: в Сирии обстреляли военную базу США

Пока неизвестно, кто совершил нападение, сообщает телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 3 февраля. /ТАСС/. Ракетный удар был нанесен по военной базе США, расположенной возле газового месторождения Конико в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Данных о том, кто совершил обстрел, не приводится.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.