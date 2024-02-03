Прокурор и обвинитель по делу Трампа признались в личных отношениях

Фэнни Уиллис заявила, что ее связь с Натаном Уэйдом не могла повлиять на ход судебного разбирательства, следует из документов, опубликованных в электронной базе суда Фултона

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис и спецпрокурор по делу о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года Натан Уэйд признались в личных отношениях. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в пятницу в электронной базе суда Фултона.

"В 2022 году между мной и окружным прокурором Уиллис сложились личные отношения в дополнение к нашим профессиональным связям и дружбе", - следует из показаний Уэйда. Уиллис также признала наличие личных отношений со спецпрокурором, но не согласилась с тем, что это могло повлиять на ход судебного разбирательства и может служить поводом для отстранения от дела как ее, так и Уэйда.

Ранее адвокаты экс-главы США Дональда Трампа подали в суд округа Фултон ходатайство, требуя прекратить дело о вмешательстве в выборы в США 2020 года, ссылаясь на президентскую неприкосновенность. Против бывшего президента выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act), предназначенного для борьбы с организованными преступными группировками.

Обвинение предполагает, что Трамп в составе преступной группы предпринимал усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году. Эта группа, как предполагает обвинение, действовала в Джорджии, а также в других штатах - Аризоне, Мичигане, Нью-Мексико, Висконсине и в столичном округе Колумбия. Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. Рассмотрение дела по существу в суде Джорджии в отношении Трампа было назначено на октябрь 2023 года, но затем было отложено на неопределенный срок.