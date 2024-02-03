AFP: удары США в Ираке поразили штаб вооруженных группировок и склад стрелкового оружия

Как пишет агентство, в результате ударов по позициям в районе Акашат есть раненые

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Среди целей, пораженных ударами США на территории Ирака, оказался штаб неназванных вооруженных группировок и склад стрелкового оружия. Такие данные приводит Agence France-Presse со ссылкой на иракские источники.

"По предварительным данным, целью был штаб вооруженных группировок в районе города Эль-Каим, речь идет о складе стрелкового оружия", - заявил источник в МВД Ирака.

Второй источник из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" заявил агентству, что два удара были нанесены по позициям в районе Акашат. По его словам, в результате этих ударов "есть раненые", но их точное число не приводится.

Американские удары

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о поражении свыше 85 целей в результате ударов по Ираку и Сирии, которые были нанесены в ответ на нападение на американских военных в Иордании. Отмечается, что в операции приняло участие "множество самолетов", в том числе дальние бомбардировщики. Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, значатся командно-контрольные пункты, разведывательные центры и склады с беспилотниками, в ходе авиаударов было использовано "свыше 125 высокоточных боеприпасов".

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.