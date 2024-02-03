Пентагон сообщил, что США ждали хорошей погоды для нанесения ударов по Ираку и Сирии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что бомбардировка никак не связана с возвращением на родину останков трех американских военнослужащих, погибших в Иордании

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США ждали наступления хороших погодных условий для нанесения ударов в Ираке и Сирии в ответ на недавнюю вылазку против американских войск в Иордании. Об этом заявил в пятницу начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

"Это было спланировано с прицелом на погодные условия. <...> Хорошие погодные условия представились сегодня. И, как следствие, это имело место", - сказал он, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен ударам по Ираку и Сирии.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, принимавший участие в брифинге вместе с Симсом, заверил, что бомбардировка этих двух стран не увязывалась со сроками возвращения на родину останков трех американских военнослужащих, погибших в Иордании. "Не было связи, совершенно никакой, с церемонией доставки останков на базу ВВС США Довер (штат Делавэр)", - заявил Кирби. Останки были доставлены в пятницу, участие в состоявшейся по этому поводу траурной церемонии на базе в Довере принял в том числе американский президент Джо Байден.

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.