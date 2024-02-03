Бикович назвал разрыв его контракта с HBO "торжеством абсурда"

По словам актера, его участие в сериале "Белый лотос" стало невозможным, поскольку он не готов менять свои принципы

БЕЛГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Сербский и российский актер Милош Бикович назвал "торжеством абсурда" и "поражением искусства" ведущуюся против него информационную кампанию, в рамках которой американская телекомпания HBO расторгла с ним контракт о съемках в третьем сезоне сериала "Белый лотос".

"Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства, - написал Бикович в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" - сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы".

"Я вырос в раздираемой войной стране. Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое", - подчеркнул артист.

"Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными", - заключил Бикович.

2 февраля портал Deadline со ссылкой на источники сообщил, что HBO расторгла контракт с Биковичем, который должен был сыграть в продолжении сериала "Белый лотос". Какая именно роль отводилась Биковичу, неизвестно. Как пишет Deadline, речь шла об эпизодическом персонаже. Поскольку съемки вот-вот начнутся, в сценарий придется вносить изменения, отмечает издание.

Ранее МИД Украины выразил недовольство HBO, которая привлекла Биковича к съемкам в третьем сезоне сериала "Белый лотос". Сербское внешнеполитическое ведомство в ответ на заявление МИД Украины подчеркнуло, что Бикович - "один из самых уважаемых сербских актеров", а обвинения украинского МИД в том, что он является человеком, "который поддерживает геноцид и нарушает международное право", являются необоснованными.

Съемки в сериале

Бикович - сербский актер, с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. В России снимался в сериалах "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи", "Магомаев", в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Отель Белград", а также в картинах "Холоп" и "Холоп-2".

12 января агент артиста подтвердил, что Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала "Белый лотос". Какую конкретно роль Бикович должен был исполнить в проекте, не уточнялось.

"Белый лотос" - американский телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля "Белый лотос" на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года. Второй сезон проекта вышел 30 октября 2022 года, в нем рассказана история другой группы отдыхающих в отеле "Белый лотос" на Сицилии в Италии. По данным издания Variety, съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке.