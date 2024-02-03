3 февраля, 02:27
Военная операция на Украине

СМИ: Канада может передать Украине ракеты разработки 1970-х годов вместо их утилизации

На балансе канадского Минобороны находятся 83,3 тыс. таких ракет, часть из них без боеголовок, передает телеканал CBC

ОТТАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Оттава может передать Киеву ракеты класса "воздух - земля" CRV7 канадской разработки начала 1970-х годов, которые планировалось утилизировать. Об этом сообщил телеканал CBC.

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На балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тыс. таких ракет, правда, часть из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов. По информации телеканала, военное ведомство сейчас рассматривает вопрос их передачи Киеву.

Отправить эти боеприпасы на Украину также потребовал в пятницу на заседании парламента лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр. По его словам, лучше их отдать Киеву, чем утилизировать. 

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