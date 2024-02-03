Спикер Джонсон считает, что Байден должен признать провал стратегии умиротворения Ирана

Республиканец также подчеркнул, что США необходимо противостоять тем, кто хочет "причинить вред американцам, распространить террор" или угрожать их союзникам

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена должна признать, что ее стратегия умиротворения Ирана разрушительна для всего мира. Такое мнение высказал в пятницу спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) в письменном заявлении в связи с нанесением ВС США ударов по Ираку и Сирии.

"Администрации Байдена давно пора признать, что ее стратегия умиротворения Ирана оказалась разрушительной для международного сообщества и региональной стабильности. Мы должны решительно противостоять тем, кто хочет причинить вред американцам, распространить террор или угрожать нашим союзникам. Настало время президенту Байдену проснуться и осознать, что его политика умиротворения Ирана провалилась", - отметил законодатель.

Он подчеркнул, что с октября 2023 года было зафиксировано свыше 150 нападений на американские войска на Ближнем Востоке, "были потрачены миллиарды долларов в регионе". Он считает, что США должны были сразу дать "четкий и решительный ответ" на нападение на американских военнослужащих.

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли трое военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.