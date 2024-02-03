Сенатор Круз назвал "субсидией Путину" решение Байдена по экспорту СПГ

Республиканец считает, что теперь Европа будет вынуждена покупать этот вид топлива у России, а не у Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пойдет на пользу России и может считаться "субсидией" президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение выразил в четверг американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).

"Что же сделал Джо Байден на прошлой неделе? Он объявил о том, что я называю субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена. Он заблокировал будущий экспорт американского СПГ. Это значит, что Европе придется покупать его у России, а не у Соединенных Штатов. От этого страдают рабочие места в США, но это помогает Путину", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Байден ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, этот шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.

Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.