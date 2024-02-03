СМИ: Япония становится главной угрозой безопасности в Азии

По словам научного сотрудника Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва, в последнее время страна ускоряет переоснащение сил самообороны новым ракетным вооружением

СЕУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Планы Японии по переоснащению сил самообороны новыми ракетами говорят о том, что в Токио не отказались от планов по построению "великой сферы сопроцветания в Восточной Азии". Япония становится главной угрозой в регионе. Об этом говорится в статье научного сотрудника Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва.

По словам автора, в последнее время Япония ускоряет переоснащение сил самообороны новым ракетным вооружением. В августе 2023 года японские власти получили одобрение на покупку 50 ракет для истребителей F-15, договорились о приобретении ракет "Томагавк". В Токио ведут работу над увеличением дальности принятых на вооружение противокорабельных ракет, разрабатывают гиперзвуковую управляемую ракету.

"Япония отчаянно цепляется за обладание способностью к нанесению превентивного удара", - указывает автор. Япония при возможности распространяет утверждения о том, что ее "окружает угроза". "А это не что иное, как махинация, нацеленная на непременное ускорение размещения ракет большой дальности", - добавила аналитик, назвав эти планы самоубийственными.

Вместо выплаты компенсаций и извинений японские власти "регулярно проводят молитву в синтоистском храме Ясукуни". "Такое поведение Японии, направленное на обладание способностью к превентивному удару, во всей наготе обнаруживает ее честолюбивый замысел о повторной агрессии, который не изменяется ни на йоту", - считает Ким Соль Хва.

Помимо этого, по мнению автора, Япония вынашивает планы по превращению страны в военную державу, а США пытаются превратить "своих младших приспешников" в "прислужников опосредованной войны" против КНДР, РФ и КНР.

"Япония, которая, сняв даже маску "мирного государства", под эгидой и при активной поддержке США бешено цепляется за приобретение дальнобойных ракет, берущих на свой прицел окружающие страны, сейчас становится крупнейшим угрожающим государством в регионе", - указывает ученый. "Япония должна зарубить себе на носу, что, если она все еще цепляется за осуществление былой грезы о "сфере сопроцветания великой Восточной Азии", активно подчиняясь США, сумасшедшим в анахроническом гегемонизме и иллюзионном экспансионизме, то станет общей мишенью справедливого регионального сообщества", - заключает Ким Соль Хва.