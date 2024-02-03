На Западном берегу в результате рейдов Израиля пострадали по меньшей мере два человека

По данным телеканала Al Jazeera, они получили ранения в Дженине

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате рейдов Армии обороны Израиля в нескольких городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, двое палестинцев получили ранения в Дженине. Кроме того, столкновения между израильскими солдатами и местными жителями произошли в лагере для беженцев Балата.

Израиль проводит полицейские операции в городах Руджеиб и Бурка в провинции Наблус, а также в деревнях к востоку от Вифлеема. В городе Тубас израильские солдаты стреляли по палестинцам, а также применяли против них светошумовые гранаты.