Россия, Иран и Казахстан проведут переговоры о создании линии связи между ними

Они состоятся 15-20 февраля в Москве

АЛМА-АТА, 3 февраля. /ТАСС/. Представители России, Ирана и Казахстана проведут 15-20 февраля в Москве переговоры по строительству линии волоконно-оптической линии связи между тремя странами. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин после переговоров с представителями Ирана.

"Да, мы достигли в целом понимания, что этот проект очень важен, и у них (Ирана - прим. ТАСС) есть интерес в этом проекте. Следующая стадия переговоров будет уже конкретнее, и она будет организована в Российской Федерации, и мы договорились о конкретных датах, встреча состоится 15-20 февраля в Москве", - сказал Мусин отвечая на брифинге на вопрос корреспондента ТАСС. По словам Мусина, "это все таки инфраструктурный проект и такие проекты долгие, проходят различные стадии".

"Мы всецело рады любому взаимодействию, которое будет содействовать улучшению транзита трафика с севера на юг и с юга на север, тем более, что Казахстан территориально расположен так, что мы через этот маршрут можем не только передавать информацию с севера на юг и с юга на север, но и из Китая в южную сторону и с южной стороны в Европу", - указал Мусин.

Ранее проект строительства волоконно-оптической линии связи между Россией, Казахстаном и Ираном предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По мнению казахстанского лидера, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза в логистике данных на глобальном уровне.