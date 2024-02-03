На Украине заявили о подготовке депутатов Рады к уходу Зеленского

Заявлений на выход из фракции "Слуга народа" уже более 25, сообщил украинский политолог Андрей Золотарев

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" массово стремятся покинуть ее ряды, поскольку они готовятся к уходу Владимира Зеленского. Такое мнение выразил украинский политолог Андрей Золотарев.

"Все прекрасно понимают, что после ухода Зеленского рано или поздно - это вопрос месяцев - к ним (депутатам от монобольшинства - прим. ТАСС) возникнет масса вопросов, и заодно их могут сделать крайними в этой ситуации", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Вышка".

По словам эксперта, парламентского большинства уже фактически не существует, а депутаты не хотят нести ответственность за решения действующего главы государства. Поэтому заявлений на выход из фракции "Слуга народа" уже насчитывается более 25, отметил Золотарев. В новую партию под эгидой Зеленского возьмут в лучшем случае 10-15% депутатов, из-за чего начался "разброд и шатание", резюмировал он.

Ранее глава пропрезидентской фракции в Раде Давид Арахамия заявил, что парламент приближается к большому кризису из-за намерения депутатов отказаться от своих мандатов. Он информировал о наличии 17 заявлений на сложение депутатских полномочий в "Слуге народа", подчеркнув, что желающие уйти есть также в других фракциях и партиях.

Издание "Зеркало недели", комментируя ситуацию в парламенте, сообщало, что существует несколько порогов числа голосов, необходимых для нормального функционирования Рады. Это, в частности, 226 голосов для принятия законов, 300 - для внесения изменений в конституцию и 338 - для импичмента президента. По крайней мере, пока Рада в состоянии продолжать работу, проблем избежать не удастся. По словам первого заместителя председателя украинского парламента Александра Корниенко, "это первая Рада, в которой нет 10% депутатов, а это влияет на комитеты, где не так много людей, там теперь хуже с кворумом". Таким образом, способность парламента принимать решения снижается, чем меньше будет депутатов, тем более актуальной будет становиться эта проблема.

По данным издания, еще до начала специальной военной операции 27 мест в Раде были вакантными, поскольку общины с мажоритарными округами, где должны были избрать 26 депутатов, находились на неподконтрольных Киеву территориях. Еще в одном округе так и не провели запланированные довыборы, потому что на Украине ввели военное положение. После февраля 2022 года число депутатов в парламенте снова стало сокращаться. Кто-то ушел на госслужбу, кто-то утратил украинское гражданство, а многие члены запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" покинули Раду якобы по собственному желанию.