Член ЕП Легутко обвинил фон дер Ляйен во лжи о Холокосте

Глава Еврокомиссии ранее опубликовала видеозапись, посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста, на котором содержится заявление "Лагерь Освенцим, Польша"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Член Европейского парламента (ЕП) от Польши Рышард Легутко обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в переписывании фактов истории и распространении ложной информации о событиях Холокоста. Его заявление опубликовано на официальном сайте ЕП.

В своем обращении к ЕК Легутко ссылается на видеозапись, опубликованную фон дер Ляйен в ее аккаунте в социальной сети, посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста. "Видео содержало вводящее в заблуждение заявление "Лагерь Освенцим, Польша", предполагающее, что Польша имеет какое-то отношение к концентрационным лагерям", - указал политик.

В своем заявлении он обратился к ЕК с вопросами по поводу использования необоснованных утверждений в отношении Польши и фальсификации исторических фактов. "Почему Еврокомиссия сознательно вводит общественность в заблуждение, пытаясь фальсифицировать исторические факты и снять с настоящих преступников - немцев - ответственность за преступление геноцида? Какие действия комиссия намерена предпринять, чтобы избежать подобной лжи в будущем? Намерена ли председатель Еврокомиссии принести официальные извинения Польше?" - говорится в публикации.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.