В Молдавии заявили, что страна может завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2030 года

По словам председателя парламента республики Игоря Гросу, Кишинев долен воспользоваться появившимся "окном возможностей"

КИШИНЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Молдавия может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз раньше обозначенного президентом страны Майей Санду срока в 2030 году. Такое мнение высказал председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу Rlive.

"В этом году очень важно провести референдум, поставить точку в этом споре и запустить на всех парах процесс переговоров. Не надо ориентироваться на 2030 год. Я думаю, что мы имеем возможность и обязанность сделать все, чтобы приблизить момент вступления в ЕС еще ближе. Я чувствую тот же настрой и со стороны украинских коллег", - сказал Гросу.

По его словам, республика должна воспользоваться появившимся "окном возможностей". Гросу считает, что в отношении Молдавии и Украины переговорный процесс будет проходить "не по использовавшемуся ранее шаблону".

В декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Санду предложила провести референдум по этому вопросу и совместить его с президентскими выборами в ноябре 2024 года.

Оппозиция раскритиковала это решение, обвинив президента в планах использования плебисцита, чтобы обеспечить себе переизбрание на второй срок. С 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента страны и досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.