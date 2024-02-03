МИД Мальдив сообщил, что Индия заменит военных в республике к 10 мая

Будут ли они заменены гражданскими специалистами или бывшими военнослужащими не уточняется

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 февраля. /ТАСС/. Индия заменит размещенный на Мальдивах военный персонал к 10 мая 2024 года. Об этом сообщил МИД Мальдивской Республики.

Накануне состоялась вторая встреча группы высокого уровня Индия - Мальдивы. МИД Индии по ее итогам сообщал, что стороны продолжили обсуждение "широкого круга вопросов" и договорились "о некоторых взаимоприемлемых решений, позволяющих продолжить эксплуатацию индийских авиационных платформ, которые предоставляют гуманитарные и медицинские услуги населению Мальдив".

"Обе стороны согласились, что правительство Индии заменит свой военный персонал на одной из трех авиационных платформ к 10 марта, а также еще на двух платформах к 10 мая 2024 года", - говорится в сообщении МИД Мальдив по итогам встречи.

При этом не уточняется, означает ли замена военного персонала на перечисленных платформах полный вывод индийских военных с территории островной республики. Кроме того, не приводится информации, будут ли они заменены гражданскими специалистами или бывшими военнослужащими. Очередная встреча двусторонней группы высокого уровня пройдет в конце февраля, добавили в ведомстве.

Отношения между Индией и Мальдивами переживают в настоящее время период охлаждения, поскольку президент Мальдив Мохамед Муиззу, которого считают прокитайским лидером, после вступления в должность в ноябре минувшего года заявил о необходимости вывести индийских военных с территории островной республики. На архипелаге в настоящее время расквартировано порядка 80 индийских военнослужащих - это экипажи и технический персонал двух вертолетов и одного самолета, а также катера, которые задействованы в гуманитарных операциях.

В январе между Нью-Дели и Мале вспыхнул скандал после того, как три замминистра в министерстве расширения прав и возможностей молодежи, информации и искусства островного государства опубликовали уничижительные комментарии в соцсети X в адрес индийского премьера Нарендры Моди. Чиновники отреагировали на поездку Моди на Лакшадвипский архипелаг 4 января, в ходе которой тот заявил о "потрясающей красоте его островов" и призвал сограждан посещать этот архипелаг. Заместители министра решили, что глава индийского правительства намерен переманить туристов с Мальдив, и разразились оскорблениями, в том числе назвав Моди "клоуном" и "израильской марионеткой". Несмотря на то, что власти Мальдив немедленно отправили в отставку трех написавших комментарии чиновников, индийский МИД вызвал посла островного государства и выразил ему протест.