Минобороны Сирии сообщило о погибших из-за ударов США мирных жителях и военных

Ведомство подчеркнуло, что удары не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Мирные жители и военные стали жертвами ударов американских ВВС по районам сосредоточения проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.

По данным ведомства, авиаудары привели к гибели "ряда мирных жителей и военнослужащих, ранениям, причинен значительный ущерб государственной и частной собственности". Минобороны Сирии подчеркнуло, что удары США "не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом".

США нанесли четыре серии ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком.

ВВС США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

Как заявило Центральное командование ВС США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.