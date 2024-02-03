Ракетами по пустыне. Что известно о ночном авиаударе США по Ираку и Сирии

Вооруженные силы США в ночь с пятницы на субботу нанесли серию авиаударов по позициям проиранских группировок в некоторых приграничных районов Ирака и Сирии в ответ на нападение 27 января на американских военных в Иордании.

В администрации Джо Байдена заявили об успешном поражении свыше 85 объектов и намерении продолжать бомбардировки в ответ на угрозы американцам. В свою очередь представители оппозиции в Вашингтоне указывают на бесполезность ударов и опасность дальнейшей эскалации в регионе.

Цели удара

По информации Центрального командования ВС США CENTCOM, в 00:00 мск были нанесены авиаудары по Ираку и Сирии, направленные против входящих в КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок: "ВС США поразили более 85 целей".

Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, значатся командно-контрольные пункты, разведывательные центры и склады с беспилотниками, в ходе авиаударов было использовано "свыше 125 высокоточных боеприпасов".

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в операции приняло участие множество самолетов, включая стратегические бомбардировщики B-1, вылетевшие из Соединенных Штатов.

Что известно о жертвах и ущербе

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в иракских службах безопасности сообщил, что авиация США нанесла восемь ударов по позициям проиранских вооруженных группировок в районе населенного пункта Эль-Каим на западе Ирака вблизи границы с Сирией.

По данным телеканала Al Jazeera в свою очередь проинформировал о серии ударов по объектам военизированных группировок в пустынном сирийском регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком. В результате американских атак погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.

Как сообщил телеканал Al Hadath, по меньшей мере 13 человек стали жертвами ударов американских ВВС по районам сосредоточения проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии.

Agence France-Presse со ссылкой на иракские источники сообщило, что среди целей, пораженных ударами США на территории Ирака, оказался штаб неназванных вооруженных группировок и склад стрелкового оружия в районе города Эль-Каим.

Второй источник из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" заявил агентству, что два удара были нанесены по позициям в районе Акашат, в результате этих ударов "есть раненые".

Вашингтон будет продолжать

Администрация Вашингтона намерена осуществлять дальнейшие ответные меры на атаку на американские силы в Иордании, говорится в обнародованном письменном заявлении американского президента Байдена.

Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь добавил, что новые удары "будут предприняты в то время и в том месте, которые мы изберем".

Кирби в своем комментарии заявил, что удары по иракской и сирийской территории были успешными, хотя и не располагает точными данными о причиненном ущербе: "Цели были выбраны так, чтобы ослабить и подорвать потенциал КСИР и группировок, которые он финансирует и поддерживает". Вашингтон проинформировал о готовящихся ударах правительство Ирака, однако не контактировал по этому вопросу с Ираном.

Начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс считает, что удары по данным объектам должны "сыграть довольно большое значение для снижения потенциала" КСИР и связанных с ним формирований.

Глава СЕНТКОМ генерал Майкл Курилла в своем заявлении отметил, что входящие в КСИР силы "Аль-Кудс" и связанные с ними группировки продолжают представлять прямую угрозу стабильности Ирака, региона и безопасности американцев.

Реакция на Ближнем Востоке

Бомбардировки американскими ВВС приграничных иракских районов являются нарушением суверенитета страны и будут иметь непредвиденные последствия для безопасности Ирака и стабильности во всем регионе, заявил официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в ночь на субботу был нанесен ракетный удар по военной базе США, расположенной возле газового месторождения Конико в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В свою очередь, генерал Дуглас Симс заявил, что Соединенные Штаты не фиксируют пока никаких операций против своих войск и интересов на Ближнем Востоке в ответ на удары, нанесенные по территории Ирака и Сирии: "Я не отслеживаю сейчас никакого возмездия в Восточной Сирии".

Оппозиция в Вашингтоне

Роберт Кеннеди - младший, объявивший о намерении участвовать в выборах президента США в ноябре в качестве независимого кандидата, призвал американскую администрацию вывести войска из стран Ближнего Востока, если она не стремится к конфликту в регионе: "Давайте выведем оттуда войска. Им там не рады".

В свою очередь, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) заявил, что администрация Байдена должна признать, что ее стратегия умиротворения Ирана разрушительна для всего мира и региональной стабильности.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) в X отметила, что администрация Байдена игнорирует проблемы внутри страны: "Все наши проблемы дома полностью игнорируются нашим правительством, но при этом мы отправляемся бомбить пастухов коз и иностранных террористов за границей, полностью игнорируя террористов, картели, преступников, вторгающихся в нашу страну".

По информации газеты Politico, еще до нанесения "удара возмездия" представители 80 американских организаций, включая объединения ветеранов, экспертов по внешней политике и безопасности, правозащитные и религиозные структуры, просили Джо Байдена воздержаться от нанесения ударов по Ирану и странам на Ближнем Востоке в ответ на атаки на силы США в регионе.

Что стало поводом для авиаудара США

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.