Азаров заявил, что украинцы создают списки с личными данным сотрудников военкоматов

Это может являться предвестником расправ, отметил экс-премьер Украины

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Граждане Украины начали создавать списки с личной информацией сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), что может являться предвестником расправ. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

"Украинцы постепенно начинают осознавать, что пора защищать себя от киевского режима самостоятельно, - написал он в своем Telegram-канале. - Предприимчивые граждане уже начали формировать реестры с персональными данными сотрудников центров комплектования. А это всегда является предвестником начала расправ".

По словам Азарова, киевский режим развязал руки военкомам, что, "как и отсутствие успехов в зоне конфликта, все сильнее снижает доверие к киевскому режиму". "Пока самый наглядный пример - неповиновение сотрудникам ТЦК. Такие случаи тщательно замалчиваются прессой. Но все тайное рано или поздно становится явным", - подчеркнул он.

Расправы уже начались, сообщил Азаров, отмечая, что президент Украины Владимир Зеленский "дал команду ручной прессе их замалчивать".

Ранее экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что новая версия законопроекта о мобилизации на Украине может спровоцировать раскол и общественное противостояние.

Ситуация вокруг мобилизации

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. При этом сотрудники военкоматов устраивают охоту на мобилизованных, угрожая им оружием и применяя силу.

На днях кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток. Любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.

Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Помимо этого, руководителей клиник обяжут в трехдневный срок сообщать о поступлении в стационар мужчин 18-25 лет. Второе высшее образование уже не будет являться основанием для отсрочки.