Армия Израиля заявила об уничтожении десятков боевиков за сутки по всему сектору Газа

На западе Хан-Юниса войска ЦАХАЛ убили около 20 террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили в северной, центральной и южной частях сектора Газа десятки вооруженных радикалов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ходе целенаправленных рейдов в северной и центральной частях сектора Газа за минувшие сутки военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили десятки террористов и нейтрализовали пусковые установки для противотанковых ракет. В ходе целенаправленного рейда на офис, принадлежащий террористу ХАМАС, военнослужащие обнаружили военную технику, оружие и документацию ХАМАС", - говорится в сообщении.

"За минувшие сутки на западе Хан-Юниса (город в южной части сектора Газа - прим. ТАСС) войска ЦАХАЛ убили около 20 террористов. В ходе одной из операций террористическая ячейка выпустила противотанковую ракету по машине ЦАХАЛ. Войска ответили огнем по трем террористам, которые выпустили противотанковые ракеты, и убили их", - продолжили в пресс-службе.

"В ходе целенаправленного рейда на объект в районе города [Хан-Юнис] военнослужащие обнаружили оружие, противотанковые гранатометы, гранаты, военную технику и снаряжение для подводного плавания, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - добавили военные. В пресс-службе сообщили также, что "в районе Хан-Юниса истребители ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу ХАМАС, использовавшемуся для ведения боевых действий, внутри которого располагались туннельная шахта и склад оружия".