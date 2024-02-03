Боррель заявил, что ЕС считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США

Евросоюз призывает к деэскалации, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Евросоюз после ударов США по Сирии и Ираку оценивает ситуацию на Ближнем Востоке как критическую, опасается ее выхода из-под контроля и призывает к деэскалации. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС.

"Мы всегда повторяем, что Ближний Восток - это котел, который может взорваться в любой момент, - сказал Боррель журналистам. - Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию". Он подчеркнул, что не знает, какой будет позиция министров, и не ожидает в субботу конкретных решений, поскольку встреча в Брюсселе носит неформальный характер.

В свою очередь глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила по прибытии на встречу, что "нужно сделать все возможное, чтобы избежать распространения конфликта на весь регион". "Мы узнали этой ночью об ударах США по иранским группам в Ираке и Сирии. Это вызывает большую озабоченность, мы призываем к сдержанности, диалогу и дипломатии, это единственный путь к примирению в ситуации на Ближнем Востоке", - сказала она, обещав, что министры попытаются выработать общую позицию по произошедшему.