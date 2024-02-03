СМИ: шесть человек погибли при атаках США на приграничные районы Ирака

Все они входили в отряды шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", сообщил телеканал Al Hadath

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли при ночных ударах ВВС США по иракской территории возле границы с Сирией. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, при массированных бомбардировках близ приграничного города Эль-Каим погибли как минимум шесть человек, все они входили в отряды шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

Ранее сообщалось, что при ударах ВВС США по приграничной территории Ирака пострадали 10 человек.

Как указывает новостной портал Shafaq News, авиация США нанесла удары по четырем позициям проиранских вооруженных группировок в районе Эль-Каима, в том числе были атакованы и объекты "Аль-Хашд аш-Шааби". Одной из целей стал штаб отрядов шиитского ополчения в иракской провинции Анбар. По данным Al Hadath, американская авиация наносила удары на полосе протяженностью около 130 км вдоль границы Сирии и Ирака.

Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что атаки американских ВВС "являются нарушением суверенитета Ирака и подрывают усилия правительства, направленные на стабилизацию обстановки внутри страны". По его словам, подобные действия США "могут втянуть Ирак и весь регион в ситуацию с непредвиденными и ужасными последствиями и создают реальную угрозу для безопасности и стабильности в Ираке и во всем регионе".

Как заявило Центральное командование ВС США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.