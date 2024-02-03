В Молдавии выступили против жестких методов решения проблемы Приднестровья

Председатель парламента Игорь Гросу отметил, что решение приднестровского вопроса напрямую будет зависеть от развития событий на Украине.

КИШИНЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Молдавия не поддерживает призывы к радикальным мерам в решении проблемы Приднестровья. Об этом заявил в интервью телеканалу Rlive председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

"Мы отдаем себе отчет, что те призывы, которые звучали в Кишиневе и других столицах, - давайте быстро решим, перекроем там газ, свет и так далее. Конечно, это авантюристический подход. Мы против таких подходов. Там живут наши граждане", - сказал Гросу.

По его словам, решение приднестровского вопроса напрямую будет зависеть от развития событий на Украине. Также он отметил необходимость вывода российских войск и вооружений, которые, по мнению Кишинева, находятся в Приднестровье нелегально. Сегодня, как отметил Гросу, молдавские власти сосредоточены на продвижении в плоскостях экономической интеграции.

Со своей стороны в Тирасполе обвинили Кишинев в отказе от переговоров и переходе к методам давления. Они обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД Приднестровья направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США), обвинив Кишинев в использовании уязвимого положения непризнанной республики после решения Киева закрыть приднестровский участок границы.

Границу между Молдавией и Приднестровьем охраняют российские миротворцы, которые были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. На левом берегу Днестра также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина с 2015 года перекрыла пути их снабжения по своей территории. Ротации военных ОГРВ также препятствует Молдавия, которая настаивает на их выводе.