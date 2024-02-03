3 февраля, 09:38,
обновлено 3 февраля, 10:15
Авиаудары США по Ираку и Сирии

В Ираке заявили о гибели 16 человек в результате ударов США

AP Photo/ Hani Mohammed
© AP Photo/ Hani Mohammed

Еще 25 получили ранения

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ирака заявили о гибели 16 человек в результате ударов, которые американские ВВС нанесли в ночь на субботу по приграничным районам республики.

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"Эта вопиющая агрессия привела к гибели 16 человек, в том числе гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения", - отмечается в заявлении официального представителя правительства Ирака Басема аль-Авади.

Ранее командование отрядов шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" подтвердило эту информацию.

 В новость внесены изменения (13:15 мск) - добавляется информация по тексту 

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