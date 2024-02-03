Президент Польши усомнился в возможности Украины вернуть Крым

Анджей Дуда выразил надежду, что Киев сможет вернуть Донецк и Луганск

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнения в существовании возможности для Киева вернуть Крым. Как сообщило агентство Reuters, при этом польский лидер выразил надежду на то, что Украина сможет возвратить Донецк и Луганск.

"Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск", - приводит агентство слова Дуды. Президент Польши также отметил, что "фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках России большую часть времени".

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав РФ. В тот же день власти Крыма назначили референдум на 16 марта. Севастопольский городской совет принял постановление об участии в референдуме. 11 марта была подписана Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 18 марта был подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о статусе регионов. По итогам голосования государственную самостоятельность региона и создание Луганской Народной Республики поддержали 96,2% участников референдума, за независимость Донецкой Народной Республики проголосовали 89,7%.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России, на которых подавляющее большинство жителей поддержали такой шаг. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.