Yonhap: посла РФ вызвали в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой

Речь идет о словах официального представителя МИД РФ о причинах роста напряженности на Корейском полуострове

СЕУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея вызвали в МИД посла РФ в Сеуле из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его информации, послу был выражен протест.

1 февраля Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. По ее словам, главная причина роста напряженности на полуострове - "нахрапистая политика США и их союзников". Дипломат назвала тенденциозным заявление президента о том, что КНДР - единственная в мире страна, которая законодательно закрепила за собой право на превентивный ядерный удар.