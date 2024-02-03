Умер сын последнего короля Италии Витторио Эмануэле Савойский

Ему было 86 лет

РИМ, 3 февраля. /ТАСС/. Сын последнего короля Италии Умберто II Витторио Эмануэле Савойский умер в Женеве. Как напоминает агентство ANSA, 12 февраля ему бы исполнилось 87 лет.

О смерти проинформировали близкие "его Высочества, герцога Савойского и принца Неаполя". О месте похорон будет сообщено дополнительно.

Витторио Эмануэле родился в Неаполе в семье Умберто II, четвертого и последнего короля Италии, сына Виктора Эммануила III. Умберто II пробыл на троне всего месяц после отречения отца и до того, как на всенародном референдуме, состоявшемся 2 июня 1946 года, итальянцы высказались за республиканскую форму правления. Монархия была упразднена, а Савойские отправлены в изгнание, их имущество перешло республике. Савойская династия поплатилось за "поощрение" фашистского режима, хотя Виктор Эммануил III отстранил в итоге Бенито Муссолини от власти. Прямым потомкам не разрешалось ступать на итальянскую землю, этот запрет был отменен лишь в 2002 году при правительстве Сильвио Берлускони.

Витторио Эмануэле считался главой королевской итальянский династии. В его биографии было несколько скандальных эпизодов, один из которых связан с убийством человека по неосторожности. Его сын Эмануэле Филиберто одно время был шоуменом на итальянском телевидении. Семья предпринимала попытки по оспариванию решения о конфискации их имущества, вплоть до Квиринальского дворца, изначально папского, в котором сейчас расположена резиденция президента республики. Хотя одним из условий их возвращения было то, что они откажутся от всех имущественных прав.

У Савойских есть и другая ветвь, потомки которой остались в северной области Пьемонт, исторический "вотчине" династии. Она пустила корни на севере Италии на рубеже IX-X века, начав строительство укрепительных сооружений и замков на северо-западе Италии (нынешняя область Валле д’Аоста). Так, один из потомков так называемой Аостской ветви Савойских Аймоне Савойский является известным предпринимателем, с 1994 года работающим в России. Он прекрасно владеет русским языком и является представителем Мальтийского ордена в РФ.

История монархии в Италии

Королевство Италия, ставшее основой современного государства, появилось в 1861 году в результате Рисорджименто - движения по объединению разрозненных и независимых республик и королевств на территории Апеннин. В определенном смысле этот процесс можно сравнить с революцией. "Оружием" Рисорджименто стал Джузеппе Гарибальди, политическим главой - Виктор Эммануил II Савойский, король Сардинского королевства, объединявшего к тому времени Пьемонт (Савойское герцогство) и остров Сардинию. История монархии в Италии насчитывает всего 85 лет.