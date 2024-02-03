Организаторы Мюнхенской конференции не направляли приглашения членам правительства РФ

Форум пройдет 16-18 февраля

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что представителям российских властей приглашения на форум, который пройдет 16-18 февраля, не высылали.

По его утверждениям, Россия якобы не демонстрирует "серьезной готовности к переговорам по Украине". "Поэтому мы сказали, что мы приглашаем не российское правительство, а россиян из неправительственных организаций", - сказал он агентству DPA.

Ранее Хойсген уже давал понять, что российских официальных лиц среди участников не будет.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В 2023 году ее официальных представителей также не пригласили.

РФ на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.