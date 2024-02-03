Эстония поставила Украине противотанковые ракеты Javelin

Помимо противотанковых ракет, в пакет помощи входят пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия и другая техника

ВИЛЬНЮС, 3 февраля. /ТАСС/. Эстония передала Украине очередную партию военной помощи, в том числе противотанковые ракеты Javelin. Об этом сообщило национальное гостелерадио балтийской республики ERR.

По его информации, речь идет о прибытии на Украину ракет, решение о поставке которых было принято в декабре.

Помимо противотанковых ракет, в пакет помощи входят пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различная техника, а также водолазное оборудование. Как отмечало Минобороны Эстонии, стоимость этого вооружения составляет €80 млн. Другие детали не приводятся.