СМИ: 23 сторонника проиранских отрядов убиты при ударах ВВС США в Сирии

Авиаудары США по Ираку и Сирии

Бомбардировку вели в восточной провинции Дейр-эз-Зор

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше 20 сторонников проиранских вооруженных формирований были убиты в результате ночных авиаударов ВВС США на востоке Сирии.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, при американских бомбардировках с воздуха, проведенных в восточной провинции Дейр-эз-Зор, погибли 23 сторонника проиранских формирований.

Ранее сообщалось о 18 убитых членах проиранских отрядов на востоке Сирии.

США нанесли четыре серии ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком.

ВВС США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.