Глава финского правительства заявил, что страна не может открыть границу с Россией

По словам Петтери Орпо, необходимо подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы

ХЕЛЬСИНКИ, 3 февраля. /ТАСС/. Финляндия не откроет пропускные пункты на границе с Россией. Об этом в эфире телеканала Yle заявил глава финского правительства Петтери Орпо.

"Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых - нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы", - сказал он.

В то же время, по словам Орпо, необходимо подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы людьми, пока она закрыта.

Пункты пропуска на финско-российской границе закрыты решением финского кабмина до 11 февраля. Ожидается, что МВД Финляндии сообщит о новом решении по этому вопросу на заседании правительства 8 февраля.