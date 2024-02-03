Reuters: совет ECOWAS рассмотрит вопрос о выходе из организации трех стран

По данным агентства, чрезвычайное заседание пройдет на министерском уровне в Абудже 8 февраля

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Чрезвычайное заседание Совета по вопросам посредничества и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) для рассмотрения ситуации в связи выходом из организации Буркина-Фасо, Мали и Нигера состоится 8 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Встреча пройдет на министерском уровне в столице Нигерии городе Абудже. Совет по вопросам посредничества и безопасности является структурой ECOWAS, его рекомендации традиционно поступают на саммит лидеров сообщества.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении выйти как можно быстрее из ЭКОВАС. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Все три страны подали в ECOWAS официальные уведомления о выходе из организации.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. сообщество ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от захвативших власть в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов. С уходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS число стран - участниц объединения сократится до 12. Пост председателя организации занимает в 2024 году президент Нигерии Бола Тинубу.