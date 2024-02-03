Си Цзиньпин призвал Вооруженные силы Китая поддержать социальную стабильность в стране

Глава государства отметил, что ВС республики должны повышать боеготовность, обеспечивать национальную безопасность и поддерживать социальную стабильность

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны обеспечивать безопасность государства и социальную стабильность. С таким призывом, как сообщает телеканал CGTN, глава государства, правящей партии и вооруженных сил обратился от имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и Центрального военного совета КНР к военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и персоналу Народной вооруженной полиции (аналог внутренних войск), гражданскому персоналу, служащему в вооруженных силах, а также членам народного ополчения и резервистам в преддверии праздника Весны (китайского Нового года).

"По мере приближения праздника Весны 2024 года вооруженные силы страны должны повышать боеготовность, обеспечивать национальную безопасность и поддерживать социальную стабильность, чтобы обеспечить людям радостный и мирный весенний праздник", - приводит телеканал его слова в ходе встречи в пятницу с представителями командования гарнизона мегаполиса Тяньцзинь (Северный Китай).

Си Цзиньпин сказал, что войска, дислоцированные в Тяньцзине, за прошедший год решительно выполнили решения и указания Центрального комитета КПК и Центрального военного совета, добились конкретных успехов в различных областях работы и преуспели в выполнении основных задач.

В новом году Си Цзиньпин призвал к полной реализации идей партии по укреплению вооруженных сил и военной стратегии для новой эры, а также усилиям по достижению целей, поставленных к столетию НОАК в 2027 году.