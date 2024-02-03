Армия Израиля сообщила об ответных ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

В ЦАХАЛ заявили, что в течение дня было зафиксировано три запуска ракет с ливанской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела атаки на военные объекты шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня было зафиксировано три запуска [ракет] из Ливана, которые упали в незаселенной местности на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам "Хезболлах" в Ливане, в том числе по двум наблюдательным постам в районах Марвахин и Айта-эш-Шааб и военному командному центру в районе Яруна, где действовали террористы "Хезболлах", а также по ракетной установке, из которой были произведены запуски в сторону севера Израиля", - говорится в сообщении.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - отметили в пресс-службе. "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в армейском ведомстве.