Посольство Ирана заявило о готовящемся соглашении с РФ о взаимном признании дипломов вузов

Советник посольства Ирана в РФ Хади Гударзи рассчитывает, что оно будет подписано в ближайшее время

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия и Иран готовят соглашение о взаимном признании университетских дипломов. Об этом заявил ТАСС советник посольства Ирана в РФ Хади Гударзи.

"У нас сейчас готовится очень важное соглашение, чтобы аккредитовать университетские дипломы, например бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и даже докторантуры. Речь идет о взаимном признании университетских дипломов в рамках этого соглашения", - сказал он. "Более 90% соглашения готово, думаю, в ближайшее время будет подписано на уровне правительств Ирана и России", - уточнил дипломат.

По словам Гударзи, сейчас обсуждаются последние пункты документа, "идут переговоры, заседания по этому соглашению между научным отделением посольства Ирана и Министерством науки и высшего образования РФ".

Дипломат также рассказал, что Россия и Иран уже начали крупное сотрудничество, подготовили различные программы в рамках БРИКС в области науки и университетского сотрудничества между. "Я думаю, что в течение этого года будет очень много заседаний между нами, где можно будет предложить новые договоры по научно-практическому сотрудничеству в рамках БРИКС, - продолжил он. - В будущем появятся новые соглашения, потому что БРИКС - это очень важное дело, председательство России в 2024 году в БРИКС тоже очень важно, это для нас большая возможность, потому что мы очень легко можем с российскими коллегами сотрудничать"