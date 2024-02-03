США нанесли новый удар по Йемену

Целью атаки стали четыре БПЛА, сообщило Центральное командование ВС страны

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Американские военные в пятницу нанесли новый удар по территории Йемена, целью атаки стали четыре беспилотных летательных аппарата мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Приблизительно в 16:40 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) силы CENTCOM нанесли удары по четырем БПЛА, готовым к запуску. ВС США обнаружили беспилотники на подконтрольных хуситам территориях и определили, что те представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе. ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны", - говорится в сообщении CENTCOM, размещенном в X (ранее Twitter).

Помимо этого, указывает командование, американские войска 2 февраля сбили восемь беспилотников в Аденском заливе и Красном море.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.