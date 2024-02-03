В Ираке объявили общенациональный траур по погибшим при атаках ВВС США

Его объявили во всех государственных учреждениях и ведомствах

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Иракские власти объявили общенациональный траур в память о погибших в результате ночных атак ВВС США по приграничным районам. Об этом говорится в указе премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани.

В нем отмечается, что "сегодня, 3 февраля, объявлен общенациональный траур во всех государственных учреждениях и ведомствах в память о военнослужащих и мирных жителях, которые стали жертвами американских бомбардировок в районе приграничного города Эль-Каим в провинции Анбар".

Как указывает новостной портал Shafaq News, авиация США нанесла удары по четырем позициям проиранских вооруженных группировок в районе Эль-Каима, в том числе были атакованы объекты шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Одной из целей стал штаб отрядов шиитского ополчения в иракской провинции Анбар. По данным Al Hadath, американская авиация наносила удары на полосе протяженностью около 130 км вдоль границы Сирии и Ирака. По данным иракского правительства, в результате американских бомбардировок погибли 16 человек, 25 получили ранения.

Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что атаки американских ВВС "являются нарушением суверенитета Ирака и подрывают усилия правительства, направленные на стабилизацию обстановки внутри страны". По его словам, подобные действия США "могут втянуть Ирак и весь регион в ситуацию с непредвиденными и ужасными последствиями и создают реальную угрозу для безопасности и стабильности в Ираке и во всем регионе".

Как заявило Центральное командование ВС США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.