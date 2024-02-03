Spiegel: сотрудники МО ФРГ недовольны Писториусом из-за реорганизации ведомства

По информации издания, министр обороны собирается создать в ведомстве "более четкие структуры и таким образом заложить основу для хорошо скоординированных и быстрых решений"

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус столкнулся с недовольством со стороны сотрудников своего ведомства из-за собственных инициатив по реорганизации и реструктуризации. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, министр собирается создать в ведомстве "более четкие структуры и таким образом заложить основу для хорошо скоординированных и быстрых решений". Эти меры связаны исключительно с внутренней работой МО ФРГ, к поставкам или закупкам оружия они отношения не имеют.

В ответ на эту инициативу представители персонала министерства направили Писториусу письмо с возражениями. "Нам важно сообщить, что совет персонала не поддерживает решение о реорганизации", - приводит издание выдержки из послания.

Der Spiegel указывает, что организовать личную встречу представителям сотрудников с министром не удалось. Офис Писториуса лишь направил ответное послание, в котором указал на необходимость реорганизации работы ведомства.

Социал-демократ Борис Писториус, согласно опросам общественного мнения, является самым популярным политиком в ФРГ.