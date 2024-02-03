Генсек ООН призвал к мерам по снижению напряженности после ударов США по Сирии и Ираку

Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность рисками дальнейшей эскалации

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен рисками дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после нанесения США ударов по Ираку и Сирии, призывает все стороны принять меры для снижения напряженности.

"Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей эскалации. Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности и учитывать потенциальные людские и экономические потери в случае расширения конфликта в уже и без того нестабильном регионе", - говорится в сообщении, распространенном для журналистов официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.