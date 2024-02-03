Президент Сенегала отложил запланированные на 25 февраля президентские выборы

Маки Саль не сообщил новой даты проведения голосования

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль объявил о переносе президентских выборов, которые должны были пройти в стране 25 февраля.

"Я отменяю закон о выборах из-за споров по поводу кандидатов", - сказал глава государств, чьи слова приводит сенегальский новостной портал Seneweb, в телеобращении к нации. Саль не сообщил новой даты проведения голосования.

Ранее Конституционный совет Сенегала утвердил 20 кандидатов для участия в президентских выборах. Однако по поводу нескольких из них возникли острые споры, в том числе из-за того, что у одного из кандидатов есть двойное гражданство.

Ранее Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания из-за конституционных ограничений по срокам правления. Правящая партия выдвинула в качестве своего кандидата нынешнего премьер-министра Амаду Ба.