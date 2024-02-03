Казахстан увеличил подачу электроэнергии в Киргизию из-за взрыва на ТЭЦ Бишкека

Главы МИД двух государств в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в урегулировании ситуации вокруг станции

АСТАНА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в телефонном разговоре со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу поблагодарил Казахстан за увеличение поставок в республику электроэнергии с Жамбылской ГРЭС. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран по ситуации после аварии на ТЭЦ Бишкека.

"Глава внешнеполитического ведомства Киргизии проинформировал о принятых мерах по восстановлению работы ТЭЦ, а также выразил благодарность за оказываемую Казахстаном поддержку и оперативное решение вопроса, связанного с увеличением объемов поставок электроэнергии с Жамбылской ГРЭС", - говорится в сообщении.

Как уточняется, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с киргизским коллегой по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева. В ходе разговора обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в урегулировании ситуации вокруг ТЭЦ Бишкека.