Израильские силовики задержали шесть палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу Иордана

В общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа задержаны были задержаны около 3 000 разыскиваемых лиц, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Израильские силовики задержали минувшей ночью в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан шесть человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции этой ночью задержали шесть разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Рейды проводились, в частности, в крупном городе Наблус на Западном берегу, где был задержан один разыскиваемый подозреваемый и изъято оружие, добавили в пресс-службе.

Как отметили в армейском ведомстве, в общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине задержаны уже около 3 000 разыскиваемых лиц, примерно 1 350 из них подозревают в связях с правящим в секторе Газа радикальным движением ХАМАС.