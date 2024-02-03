Сийярто: Венгрия готова оплачивать поставки на Украину военного снаряжения, но не оружия

Как пояснил глава МИД, это означает, что Будапешт не будет делать взносы в Европейский фонд мира для оплаты поставок смертоносных вооружений на Украину

БУДАПЕШТ, 3 февраля. /ТАСС/. Венгрия, в отличие от других стран Евросоюза, по-прежнему не будет снабжать оружием Украину, но готова оплачивать поставки туда нелетального военного снаряжения. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Он напомнил, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на €5 млрд в 2024 году, чтобы компенсировать странам ЕС поставки вооружений на Украину. "Мы не хотим в этом участвовать", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1. Он отметил, что ясно заявил сегодня об этом своим коллегам, но поскольку Венгрия не может помешать другим странам ЕС сделать это, она займет позицию "конструктивного воздержания".

Как пояснил министр, это означает, что Будапешт не будет делать взносы в Европейский фонд мира для оплаты поставок смертоносных вооружений на Украину. "Мы не обязаны выделять деньги на эти цели", - сказал он. Вместо этого Венгрия готова потратить средства "на поставки снаряжения нелетального характера", пояснил Сийярто, добавив, что в правила использования Европейского фонда мира должны быть внесены соответствующие изменения.

"Каждое государство ЕС должно сделать свой взнос [в этот фонд], но если кто-то не принимает участия в совместной акции, то может сказать, на что он хочет потратить эту конкретную сумму. Сейчас это правило касается только поставок смертоносных вооружений. Мы объяснили, на что мы хотели бы использовать эти средства в соответствии с нашей позицией конструктивного воздержания", - уточнил глава МИД.

Он также заявил, что утверждения других стран, будто Венгрия препятствует оказанию помощи Украине, сильно преувеличены. По его словам, когда 29 января он встречался в Ужгороде с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком, его собеседники за несколько часов разговора ни разу не затронули этот вопрос.

На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры стран ЕС не смогли принять решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд для финансирования военных поставок Киеву, на чем настаивали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель. Дискуссия об увеличении этого фонда была отложена до марта. Ранее газета Politico сообщала, что одно из компромиссных предложений предусматривало, что Венгрия будет передавать Украине только военное снаряжение (обмундирование, медикаменты, средства связи), а Германия, являющаяся крупнейшим военным спонсором Украины в ЕС, получит дополнительную компенсацию за свои поставки вооружений и боеприпасов украинской армии.