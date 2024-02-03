Reuters: в штате Амхара убили 50 мирных жителей

По информации агентства, убийства эфиопских горожан произошли после боя между федеральными войсками и ополченцами Амхары

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Более 50 жителей расположенного на севере Эфиопии города Мерави (штат Амхара) убиты на текущей неделе правительственными силами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных ополченцев.

Убийства горожан произошли после боя между федеральными войсками и ополченцами Амхары, отмечает оно. Подтверждения произошедшего из официальных или независимых источников нет.

Вооруженные столкновения начались в штате летом 2023 года после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Накануне парламент Эфиопии продлил на четыре месяца действие чрезвычайного положения в штате Амхара.