Французский политик: авиаудары США по Сирии и Ираку повышают риск эскалации в регионе

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что для урегулирования кризиса в регионе необходимо прежде всего "достичь прекращения огня в Газе, а затем найти решение на основе принципа сосуществования двух независимых государств - Израиля и Палестины"

ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Американские авиаудары по территории Сирии и Ирака значительно усиливают опасность эскалации в регионе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Мы видим, что США грубо нарушают суверенитет государств, что произошло сейчас с Ираком и Сирией, - отметил политик. - Они повсюду разжигают конфликты. Я решительно осуждаю эти удары, которые усиливают риск эскалации на Ближнем Востоке".

По мнению Филиппо, для урегулирования кризиса в регионе необходимо прежде всего "достичь прекращения огня в Газе, а затем найти решение на основе принципа сосуществования двух независимых государств - Израиля и Палестины".